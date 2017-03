France team to face Wales in the Six Nations

PARIS: France manager Guy Noves on Thursday named the following team to face Wales in the Six Nations at the Stade de France on Saturday:

15-Brice Dulin - 14-Noa Nakaitaci, 13-Remi Lamerat, 12-Gael Fickou, 11-Virimi Vakatawa - 10-Camille Lopez, 9-Baptiste Serin - 8-Louis Picamoles, 7-Kevin Gourdon, 6-Fabien Sanconnie - 5-Yoann Maestri, 4-Sebastien Vahaamahina - 3-Rabah Slimani, 2-Guilhem Guirado (captain), 1-Cyril Baille

Replacements: 16-Camille Chat, 17-Uini Atonio, 18-Eddy Ben Arous, 19-Julien Le Devedec, 20-Damien Chouly, 21-Antoine Dupont, 22-Francois Trinh-Duc, 23-Yoann Huget

(Reporting by Julien Pretot; Editing by Sudipto Ganguly)