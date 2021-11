Di balik kesan glamor, para pemengaruh pemula Indonesia kerja keras demi citra

“Saya tahu kalau saya dapat tawaran endorsement itu bukan karena saya punya banyak followers, tapi lebih karena mereka menganggap saya itu public figure,” katanya kepada CNA, seraya menambahkan bahwa berbagai tawaran mulai datang sejak tahun 2018, dua tahun setelah dia meninggalkan GoJek untuk merintis perusahaannya sendiri.

“Awalnya saya awkward. Harus photoshoot seharian. Saya orangnya enggak biasa difoto.

“‘I’m not a model. This is not me,” demikian menurut Alamanda yang terlintas dalam pikirannya saat itu.

“Tapi semua itu kesempatan saya untuk networking. Lewat photoshoot-photoshoot itu, saya ketemu sama entrepreneur-entrepreneur lain. Saya ketemu regional vice president (salah satu merek yang menawarkan kerjasama), dan akhirnya jadi peluang bisnis buat perusahaan saya, Binar.”

TAK SELAMANYA INDAH

Akan tetapi, pemengaruh yang berhasil adalah mereka yang bekerja keras, terutama yang belum menyandang status selebritas atau belum memiliki prestasi yang dikenal luas.

“Orang pikir jadi influencer itu gampang. Yang dilihat itu cuma kita banyak dapat produk gratisan. Dapat banyak tawaran endorsement. Orang enggak tahu kalau butuh waktu lama untuk bisa sampai ke posisi kita sekarang ini,” ujar pemengaruh Dana Paramita kepada CNA.

Aktif di media sosial sejak 2012, Dana mengatakan bahwa Instagram-nya mulai mencuat setelah ia bekerja sebagai reporter televisi pada tahun 2016. Ia lantas rutin membuat konten tentang seluk-beluk menjadi jurnalis serta berbagi kiat keberhasilan berkecimpung di industri media.

Secara bertahap, berbagai merek mulai mendekatinya, menawarkan produk-produk gratis dengan imbalan eksposur.

“Gue dapat kerjaan berbayar pertama itu waktu followers gue di Instagram hampir 100.000. Bayarannya kecil, cuma beberapa ratus ribu (rupiah). Bahkan enggak sampai satu juta (US$70). Tapi aku happy banget. Aku bilang, ‘Wow, dari sini tuh bisa menghasilkan uang?’” tuturnya kepada CNA.