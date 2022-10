‘Diam-diam menyusupi institusi publik’: 20 tahun setelah bom Bali, ancaman Jemaah Islamiyah masih mengintai

“Kami berharap mereka benar-benar sudah berubah dan bisa menjadi contoh bagi pengikutnya,” ujar Ahmad, Direktur Pencegahan BNPT.

Meski demikian, upaya deradikalisasi Para Wijayanto belum membuahkan hasil.

“Mungkin dia mau menunjukkan ke pengikutnya kalau dia masih setia sama JI,” tutur Joko, mantan tangan kanan Para.

Para dijadwalkan bebas pada tahun 2026. Ia dapat keluar lebih cepat lewat remisi serta pembebasan bersyarat apabila bersedia menyatakan secara resmi bahwa ia siap meninggalkan paham radikalnya.

Sejak Para ditangkap dan dipenjara, belum ada sosok yang teridentifikasi menggantikannya sebagai pemimpin JI. Fitria, Farid, Ahmad Zain, dan Anung yang masih dipenjara pun belum menyatakan meninggalkan paham radikal JI dan masih memperoleh simpati jemaah.

Para analis mencatat bahwa keberlanjutan JI seakan-akan terkait dengan peristiwa-peristiwa dunia.

Gelombang serangan terorisme JI pada tahun 2000-an, misalnya, dirancang sebagai respons terhadap perang AS melawan teror di Afghanistan. Sementara itu, kebangkitan saingan JI, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), pada tahun 2014 berbareng dengan kebangkitan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Seiring mundurnya ISIS dari Irak dan Suriah dalam beberapa tahun terakhir, pengaruh JAD di Indonesia tampak berkurang. Kini, perhatian dunia kembali tertuju kepada Afghanistan seiring berkuasanya kembali Taliban setelah penarikan pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dari negara tersebut.