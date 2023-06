Mengapa ada orang yang sangat kejam terhadap hewan?

(Peringatan: Sebagian foto yang ditampilkan dapat mengganggu kenyamanan Anda)

SINGAPURA: Dari seluruh aksi penyelamatan hewan yang melibatkan Lee Yao Huang dalam 15 tahun kiprahnya bersama SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals, atau Kelompok Pencegahan Kekejaman terhadap Hewan), ada satu yang begitu membekas.

Di satu rumah susun di daerah Clementi, Singapura, seekor anjing jenis silky terrier ditemukan berkeliaran di satu lantai kosong. Moncongnya terkatup akibat belitan kuat karet gelang.

Saat diselamatkan, karet itu telah menembus hingga ke tulang. Luka selebar 3 cm yang melingkari moncong anjing kecil tersebut tak lagi berdaging, mulai membusuk, serta anyir.

Seseorang telah memilih cara kejam itu untuk membungkam gonggongannya.

"Bayangkan kita jadi hewan, bagaimana rasanya kalau mulut kita dijahit atau diikat? Sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa komunikasi," ujar Yao Huang yang merupakan kepala operasional SPCA.

Kasus serupa bukannya jarang terjadi. Laporan yang dirilis oleh SPCA pada April lalu menunjukkan bahwa kekejaman terhadap hewan di Singapura mencapai level tertinggi pada tahun lalu sejak 2020. Ada 481 kasus pada tahun 2020, 324 pada 2021, dan 511 pada 2022.



Dan dalam tiga bulan pertama di tahun 2023, SPCA telah menangani sebanyak 229 kasus penyiksaan hewan. Menurut Aarthi Sankar, direktur eksekutif organisasi amal ini, jika tren yang sama berlanjut, diperkirakan laporan yang diterima oleh SPCA akan mencapai 800 kasus pada akhir tahun.

Dalam enam bulan terakhir, rangkaian kasus penyiksaan terhadap hewan jadi sorotan di Singapura. Salah satunya melibatkan seorang anak yang melempar seekor kucing dari lobi lift. Ada pula pembantaian terhadap ular sanca oleh sekelompok pria di kawasan Boon Lay.

CNA mewawancarai beberapa ahli kesehatan mental, kelompok perlindungan binatang, serta pihak berwenang. Ada apa di balik kasus-kasus penyiksaan terhadap hewan ini? Dapatkah dicegah? Bagaimana penanganan hukumnya?