Ketika ekstremisme dan isu identitas menguji moderasi beragama di Indonesia

Menurut kelompok advokat hak asasi manusia, Setara Institute, tahun lalu sebanyak 50 rumah ibadah menjadi sasaran gangguan, kebanyakan adalah gereja. Jumlah ini naik dari 16 rumah ibadah pada 2017. Gangguan tersebut di antaranya berupa penghancuran rumah ibadah dan penolakan atas pembangunannya.

Beberapa tahun sebelumnya pada 2006, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan bahwa sebuah rumah ibadah hanya bisa dibangun atas persetujuan setidaknya 90 pemeluk agama tersebut dan 60 orang di lingkungan sekitarnya.

Ahmad Gaus, peneliti di Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC - Pusat Studi Agama dan Budaya) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan bahwa peraturan itu "dibuat untuk mempersulit pembangunan gereja".

Berbagai masalah juga bermunculan untuk rumah ibadah yang telah berdiri.