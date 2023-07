Petaka global itu bernama pornografi anak – bagaimana menanganinya?

"SUNGGUH MEMILUKAN": JAKSA PENUNTUT

Setelah diidentifikasi dan ditangkap, para pelaku pun dihadapkan pada proses pengadilan. Namun sebelumnya, penyidik dan jaksa penuntut seperti Chong harus mengkaji bukti-bukti. Sebagian kasus melibatkan ribuan video.

"Banyak dari kami merasa mual melihat klip-klip semacam itu, karena melibatkan balita atau bayi yang menderita. Sungguh memilukan ketika kami bisa melihat atau mendengar anak-anak itu kalut atau kesakitan," ungkap Chong kepada CNA.

"Saya pribadi merasa paling terpukul ketika melihat ada anak yang berusaha menutupi wajahnya saat direkam, karena sedikit martabat yang tersisa itu pun direnggut dari mereka.

"Ada juga rasa tidak berdaya, karena anak-anak itu sepertinya berada di negara-negara yang jauh. Mereka mungkin tidak akan pernah diselamatkan, dan para pelaku kejahatan tak terperikan ini mungkin tidak akan pernah diadili."

Kepada rekan-rekannya, Chong menyarankan untuk sering-sering ambil jeda saat meninjau materi semacam itu, serta melakukannya di pagi hari agar foto dan video tersebut "tidak menjadi hal terakhir yang kami kerjakan sebelum pulang ke rumah.”

Pun demikian, ia menjelaskan bahwa tugas mereka adalah menjaga objektivitas dan ketidakberpihakan, seberapa pun beratnya kejahatan tersebut, dan mereka merasa puas ketika berhasil menuntut kasus-kasus itu.

Ditambahkannya, sejak undang-undang khusus berlaku di Singapura sejak 2020 , pelanggaran dibuat "berjenjang" pada tiap tingkatan.

Pelaku yang terlibat produksi materi lucah anak bisa dipenjara hingga 10 tahun. Mereka yang mengunduh, melakukan stream, mengakses, atau memiliki film demikian dapat dipenjara hingga lima tahun, selain kemungkinan hukum cambuk dan denda.

Mereka yang menyebarkan materi pencabulan anak dapat dipenjara hingga tujuh tahun, dicambuk, didenda, atau kombinasi ketiganya. Sebelum undang-undang khusus diberlakukan, para pelaku hanya dapat dikenai tuntutan penyebaran materi lucah secara umum, dengan hukuman penjara maksimal hanya tiga bulan dan/atau denda.

PROSES REHABILITASI

Setelah dijatuhi hukuman, sebagian pelaku akan menjalani masa tahanan sekaligus diikutkan dalam program rehabilitasi.

SPS menyebutkan bahwa pelaku akan menjalani asesmen psikologis untuk mengidentifikasi kemungkinan mengulangi kejahatan dan kebutuhan intervensi.

Intervensi psikologis bertujuan untuk membantu pelaku mengatasi masalah-masalah terkait hal-hal berikut:

Hubungan interpersonal

Regulasi diri, misalnya kesulitan mengendalikan impuls atau keinginan seksual tidak patut

Sikap negatif yang memperparah perilaku seksual yang melanggar hukum

Tanggung jawab dalam penggunaan internet dan perilaku daring bermasalah lainnya

Pemanfaatan waktu luang

Setelah itu, para narapidana dibimbing untuk mengembangkan rencana manajemen risiko per individu. Ada pula kegiatan rehabilitasi lain seperti berkarya, konseling agama, dan aneka program berbasis keluarga.

Setelah bebas, mereka dapat dirujuk ke lembaga-lembaga terkait di masyarakat untuk mendapatkan konseling dan dukungan lanjutan jika dinilai perlu oleh psikolog.

Pelaku tindak kejahatan serius sesuai spesifikasi First Schedule of the Prisons Act (Jadwal Pertama Undang-Undang Penjara) Singapura – meliputi kejahatan yang melibatkan materi pencabulan anak – wajib menjalani pengawasan dan dukungan pascapenahanan, termasuk pembatasan jam malam dan pemantauan elektronik.

SPS mengatakan: "Dengan Mandatory Aftercare Scheme (Skema Wajib Pemantauan Pascapenahanan), perlindungan masyarakat ditingkatkan melalui pengawasan lebih ketat ... terhadap para pelaku kejahatan serius ini setelah bebas, serta peningkatan dukungan pascapenahanan seperti manajemen kasus untuk membantu reintegrasi dan mengurangi kemungkinan mereka mengulangi kejahatan."