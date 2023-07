Mengenal seni deteksi barang mewah palsu dari ahli autentikasi Vestiaire Collective

SINGAPURA: Pasar barang bekas global diprediksi akan mencapai nilai US$350 miliar pada tahun 2027. Berdasarkan laporan tahunan platform jual-beli barang bekas online, Thredup, konsumen Gen Z dan milenial-lah yang akan menyumbang dua pertiga dari peningkatan penjualan ini.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa pada 2022 saja, dua dari lima barang yang ada di lemari pakaian Gen-Z adalah barang bekas pakai alias preloved.

Sementara khusus untuk barang bekas mewah, perusahaan riset ResearchAndMarkets.com memprediksi nilai pasarnya akan mencapai US$51 miliar pada tahun 2028.

Berbagai alasan telah menjadikan pasar barang bekas mendapat tempat di dunia fesyen arusutama dunia, baik itu untuk memenuhi hasrat memiliki barang mewah karya desainer ternama, kecintaan terhadap barang antik atau demi bergaya hidup ramah lingkungan dan tidak mubazir.

Lantas, bagaimana kita bisa mendapatkan barang-barang preloved ini?

Saat ini, banyak opsi luring maupun daring untuk membeli barang-barang bekas. Bahkan merek-merek besar telah bergabung dalam barisan pedagang barang preloved. Sebut saja Nordstrom di AS yang meluncurkan See You Tomorrow, sebuah lokapasar online dengan gerai fisik di Kota New York yang menjual aksesoris dan busana bekas pakai. Dengan pengaturan serupa, Selfridges di Inggris membentuk Reselfridges untuk menjual barang bekas secara daring dan luring dari toko fisik mereka di London.

Dan tentu saja, ada Vestiaire Collective, jenama lokapasar daring global terkemuka yang menjual barang-barang preloved mewah buruan banyak orang, mulai dari fesyen siap pakai dan perhiasan, hingga tas dan sepatu. Selain situs jual beli di internet, Vestiaire Collective juga memiliki aplikasi untuk semakin memudahkan pencarian barang kapan pun dan di mana pun.

PENTINGNYA PERAN AHLI AUTENTIKASI

Ketika hendak berbelanja barang-barang preloved, seringkali kekhawatiran yang muncul adalah soal keaslian barang. Beruntung, ada ahli autentikasi yang kredibel untuk mencari tahu hal tersebut. Vestiaire Collective sendiri memiliki lebih dari 80 ahli autentikasi digital dan fisik.

Menurut salah satu ahli autentikasi Vestiaire Collective, Kai Ning, profesi ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan atau keahlian, tetapi juga minat yang besar dalam diri seseorang. "Untuk melakukan pekerjaan ini, kami menggunakan seluruh panca indera, mulai dari penglihatan hingga pendengaran, penciuman dan sentuhan. Pada akhirnya, seluruh indera tersebut mulai membangun 'memori otot' dan membantu Anda mengingat bagaimana bentuk, suara, bau dan kesan sebuah barang yang autentik."