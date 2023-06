Menelusuri budaya menjamu menu ikan buntal: Lazat tetapi boleh mengundang maut

SINGAPURA: James Bond nyaris maut disebabkan ikan buntal dalam novel “From Russia With Love” yang diterbitkan pada 1957. Kapten James Cook juga pernah jatuh sakit selepas memakan telur dan hati ikan buntal, di mana dia mengalami kesakitan seperti dicucuk yang hanya reda setelah "muntah dan berpeluh", menurut buku karya Tom Parker Bowles ‘The Year Of Eating Dangerously’. Pelakon kabuki legenda Jepun, Bando Mitsugoro VIII maut selepas memakan empat hidangan ikan buntal pada 1975.

Terbaharu, pada April lalu, kes kematian di Malaysia melibatkan pasangan warga emas telah menimbulkan gesaan agar dipertingkatkan kesedaran mengenai risiko memakan ikan buntal dan bagaimana ia dijual.