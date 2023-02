Pernah putus harapan kerana sakitnya sendiri tetapi wanita ini bangkit semula dengan membantu orang lain

SINGAPURA: Dia sedang bertarung dengan barah kolon dan menerima rawatan paliatif.

Tetapi pada suatu hari sekitar Disember lalu, Melanie Choy, 35, dibawa bersiar-siar melihat alam Pandora – lokasi rekaan dalam filem Avatar – termasuk merasai pengalaman seolah-olah berada di dalam filem itu bersama watak-watak animasi.

Mantan jurugambar bebas itu adalah peminat setia filem arahan James Cameron dan berkata dia telah menantikan sekuelnya selama lima tahun.

Semasa dia dibawa ke acara pameran Avatar: The Experience at the Gardens by the Bay, dia "terpesona" dengan patung bersaiz manusia sebenar. "Pengalaman itu menakjubkan, dan saya berasa sangat seronok," katanya.