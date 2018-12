MEXICO CITY: Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador spoke by telephone with US President Donald Trump on Wednesday (Dec 12) and discussed the issue of migration, he said in a tweet.

The two leaders discussed the possibility of creating a joint programme for development and job creation in Central America and Mexico, Lopez Obrador said.



Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. pic.twitter.com/6BHVGBIZH2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 13, 2018