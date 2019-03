UTRECHT, Netherlands: Dutch police released a picture of a Turkish-born man they are hunting over a shooting on a tram in Utrecht on Monday (Mar 18) that left three dead and nine injured.

"The police are asking you to look out for 37-year-old Gokmen Tanis (born in Turkey) in connection with the incident this morning," Utrecht police said on Twitter, adding: "Do not approach him."

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019