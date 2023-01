Australian Open 2023: order of play on Friday

MELBOURNE : Order of play on the main showcourts on the fifth day of the Australian Open on Friday (prefix number denotes seeding):

* Day session: From 11 a.m. local time (0000 GMT)

* Night session: From 7 p.m. local time (0800 GMT)

ROD LAVER ARENA

5-Barbora Krejcikova (Czech Republic) v Anhelina Kalinina (Ukraine)

3-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Tallon Griekspoor (Netherlands)

Bernarda Pera (U.S.) v 7-Coco Gauff (U.S.)

Night session

10-Madison Keys (U.S.) v Victoria Azarenka (Belarus)

Sebastian Korda (U.S.) v 7-Daniil Medvedev (Russia)

MARGARET COURT ARENA

Marton Fucsovics (Hungary) v 15-Jannik Sinner (Italy)

3-Jessica Pegula (U.S.) v Marta Kostyuk (Ukraine)

1-Iga Swiatek (Poland) v Cristina Bucsa (Spain)

Night session

10-Hubert Hurkacz (Poland) v 20-Denis Shapovalov (Canada)

Zhu Lin (China) v 6-Maria Sakkari (Greece)

JOHN CAIN ARENA

28-Francisco Cerundolo (Argentina) v 6-Felix Auger-Aliassime (Canada)

18-Karen Khachanov (Russia) v 16 Frances Tiafoe (U.S.)

