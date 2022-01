Australian Open order of play on Wednesday

Order of play on the main showcourts on the third day of the Australian Open on Wednesday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Martina Trevisan (Italy) v 8-Paula Badosa (Spain)

1-Ash Barty (Australia) v Lucia Bronzetti (Italy)

Yannick Hanfmann (Germany) v 6-Rafa Nadal (Spain)

Not before 0800 GMT

Madison Brengle (United States) v 13-Naomi Osaka (Japan)

3-Alexander Zverev (Germany) v John Millman (Australia)

MARGARET COURT ARENA

Harmony Tan (France) v 15-Elina Svitolina (Ukraine)

Kwon Soon-woo (South Korea) v 14-Denis Shapovalov (Canada)

4-Barbora Krejcikova (Czech Republic) v Wang Xiyu (China)

Not before 0800 GMT

Zheng Qinwen (China) v 5-Maria Sakkari (Greece)

17-Gael Monfils (France) Alexander Bublik (Kazakhstan)

JOHN CAIN ARENA

Tereza Martincova (Czech Republic) v 30-Camila Giorgi (Italy)

Not before 0200 GMT

Madison Keys (United States) v Jaqueline Cristian (Romania)

Not before 0330 GMT

Stefan Kozlov (United States) v 7-Matteo Berrettini (Italy)

10-Hubert Hurkacz (Poland) v Adrian Mannarino (France)

