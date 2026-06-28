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Sport

Austria and Algeria advance to World Cup round of 32, Iran eliminated
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Sport

Austria and Algeria advance to World Cup round of 32, Iran eliminated

Austria and Algeria advance to World Cup round of 32, Iran eliminated
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 27, 2026 Austria's Sasa Kalajdzic celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Phil Noble
Austria and Algeria advance to World Cup round of 32, Iran eliminated
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group J - Algeria v Austria - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 27, 2026 Algeria players celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham
28 Jun 2026 12:21PM
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June 27 : Austria and Algeria were the last two teams to advance to the World Cup round of 32 after battling to a 3-3 draw in Kansas City on Saturday in a result that sent Iran out of the tournament.

• Algeria and Austria exchange late goals to both advance

• Iran needed either Algeria or Austria to prevail to move on to the knockout phase for the first time

• Algeria to face Switzerland at BC Place, Vancouver on July 2

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• Austria to meet Spain at Los Angeles Stadium on July 2

Round of 32 fixtures:

South Africa v Canada, June 28, Los Angeles Stadium

Brazil v Japan, June 29, Houston Stadium

Germany v Paraguay, June 29, Boston Stadium

Netherlands v Morocco, June 29, Estadio Monterrey

Ivory Coast v Norway, June 30, Dallas Stadium

France v Sweden, June 30, New York New Jersey Stadium

Mexico v Ecuador, June 30, Mexico City Stadium

England v DR Congo, July 1, Atlanta Stadium

Belgium v Senegal, July 1, Seattle Stadium

U.S. v Bosnia and Herzegovina, July 1, San Francisco Bay Area Stadium

Spain v Austria, July 2, Los Angeles Stadium

Portugal v Croatia, July 2, Toronto Stadium

Switzerland v Algeria July 2, BC Place Vancouver

Australia v Egypt, July 3, Dallas Stadium

Argentina v Cape Verde, July 3, Miami Stadium

Columbia v Ghana, July 3, Kansas City Stadium

Source: Reuters
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