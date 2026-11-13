Barcelona finalise €300 million bond issue to complete Camp Nou renovations

BARCELONA, Nov 13 : Barcelona announced on Friday that they had finalised a €300 million ($331.77 million) bond issue to fund renovation work on their Camp Nou stadium.
• Goldman Sachs handled transaction for Barcelona as sole placement agent
• National Securities Market Commission has approved transaction
• Barcelona have also secured €210 million ($232.24 million) in senior debt
• Additional financing will cover cash flow shortfalls after rising construction costs
• Camp Nou now set for 2028-29 season completion after delays to original 2026 target
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