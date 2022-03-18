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Europa Conference League quarter-final and semi-final draw
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Sport

Europa Conference League quarter-final and semi-final draw

Europa Conference League quarter-final and semi-final draw

FILE PHOTO: Soccer Football - Europa Conference League - Group C - AS Roma v Bodo/Glimt - Stadio Olimpico, Rome, Italy - November 4, 2021 AS Roma's Stephan El Shaarawy scores their first goal past Bodo/Glimt's Nikita Haykin REUTERS/Alberto Lingria

18 Mar 2022 11:00PM (Updated: 18 Mar 2022 11:00PM)
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Following is the Europa Conference League draw for the quarter-finals and semi-finals, held in Nyon on Friday.

Quarter-final 1: Bodo/Glimt v AS Roma

Quarter-final 2: Feyenoord v Slavia Prague

Quarter-final 3: Marseille v PAOK

Quarter-final 4: Leicester City v PSV Eindhoven

Semi-final 1: Leicester or PSV v Bodo/Glimt or Roma

Semi-final 2: Feyenoord or Slavia Prague v Marseille or PAOK

* Team drawn first will play the first leg at home.

SCHEDULE

Quarter-finals

First leg: April 7

Second leg: April 14

Semi-finals

First leg: April 28

Second leg: May 5

Final

May 25 at Arena Kombetare, Tirana, Albania

(Compiled by Tommy Lund in Gdansk; Editing by Toby Davis)

Source: Reuters

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