Forward Al‑Tamari headlines Jordan’s first World Cup squad
Soccer Football - AFC Asian Cup - Final - Jordan v Qatar - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - February 10, 2024 Jordan's Mousa Al-Tamari in action with Qatar's Akram Afif REUTERS/Molly Darlington
FILE PHOTO: Jordan national soccer team players take part in a training session in preparation for the 2026 FIFA World Cup, in Amman, Jordan, May 24, 2026. REUTERS/Alaa Al Sukhni/File Photo
02 Jun 2026 06:28PM
June 2 : Jordan coach Jamal Al‑Salami has announced his 26‑man squad for the World Cup in North America, the country’s first appearance in the tournament.

Al‑Salami will rely on Stade Rennais forward Mousa Al‑Tamari to lead the team in a tough Group J.

The Jordan Football Association posted a video on Instagram of the Moroccan coach unveiling the squad.

Jordan will play a friendly against Colombia on June 8.

They will begin their World Cup campaign against Austria on June 17 in San Francisco, before facing Algeria on June 23, and defending champions Argentina five days later.

Jordan squad:

Goalkeepers: Yazeed Abu Laila – Abdullah Al‑Fakhouri – Noor Bani Attieh.

Defenders: Abdullah Nasib – Saad Al‑Rosan – Yazan Al‑Arab – Saleem Obeid – Mohammad Abu Al‑Nadi – Hossam Abu Al‑Dahab – Ehsan Haddad – Anas Bani – Muhannad Abu Taha – Mohammad Abu Hasheesh.

Midfielders: Noor Al‑Rawabdeh – Nizar Al‑Rashdan – Ibrahim Saadeh – Rajaei Ayed – Amer Jamous – Mohammad Al‑Daoud – Mahmoud Al‑Mardi.

Forwards: Mousa Al‑Tamari – Ouda Al‑Fakhouri – Mohammad Abu Zraiq – Ali Azaizeh – Ibrahim Sabra – Ali Olwan.

Source: Reuters
