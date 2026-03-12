Logo
France team to face England in the Six Nations
Rugby Union - Six Nations Championship - Scotland v France - Murrayfield Stadium, Edinburgh, Scotland, Britain - March 7, 2026 France's Antoine Dupont scores their third try. REUTERS/Russell Cheyne

12 Mar 2026 06:33PM
PARIS, March 12 : France head coach Fabien Galthie on Thursday named the following team to face England in the Six Nations at the Stade de France on Saturday:

15-Thomas Ramos, 14-Theo Attissogbe, 13-Pierre-Louis Barassi, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Matthieu Jalibert, 9-Antoine Dupont (captain), 8-Charles Ollivon, 7-Temo Matiu, 6-François Cros, 5-Emmanuel Meafou, 4-Thibaud Flament, 3-Dorian Aldegheri, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros

Replacements : 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Demba Bamba, 19-Hugo Auradou, 20-Mickael Guillard, 21-Joshua Brennan, 22-Baptiste Serin, 23-Emilien Gailleton

(Compiled by Julien Pretot)

Source: Reuters
