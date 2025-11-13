France team to face Fiji

PARIS :France head coach Fabien Galthie on Thursday named the following team to face Fiji in Saturday's Autumn series test:
15-Thomas Ramos, 14-Damian Penaud, 13-Nicolas Depoortere, 12-Pierre-Louis Barassi, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Romain Ntamack, 9-Maxime Lucu, 8-Gregory Alldritt (captain), 7-Oscar Jegou, 6-Anthony Jelonch, 5-Emmanuel Meafou, 4-Charles Ollivon, 3-Regis Montagne, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros
Replacements: 16-Maxime Lamothe, 17-Rodrigue Neti, 18-Thomas Laclayat, 19-Romain Taofifenua, 20-Hugo Auradou, 21-Paul Boudehent, 22-Baptiste Jauneau, 23-Emilien Gailleton