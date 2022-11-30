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Sport

France v Tunisia teams
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Sport

France v Tunisia teams

France v Tunisia teams

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group D - France v Australia - Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar - November 22, 2022 France's Steve Mandanda during the warm up before the match REUTERS/Molly Darlington

30 Nov 2022 09:59PM (Updated: 30 Nov 2022 09:59PM)
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(Fixes spelling in Tunisia team)

AL RAYYAN, Qatar : Following are the teams for the Group D clash between France and Tunisia at the Education City Stadium on Wednesday:

France - Steve Mandanda, Axel Disasi, Raphael Varane (capt.), Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout, Matteo Guendouzi, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani

Tunisia: Aymen Dahmen, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Nader Ghandri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Anis Slimane, Wahbi Khazri (capt.).

(Compiled by Mark Gleeson; Editing by Hugh Lawson)

Source: Reuters

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