France v Tunisia teams

(Fixes spelling in Tunisia team)
AL RAYYAN, Qatar : Following are the teams for the Group D clash between France and Tunisia at the Education City Stadium on Wednesday:
France - Steve Mandanda, Axel Disasi, Raphael Varane (capt.), Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Aurelien Tchouameni, Jordan Veretout, Matteo Guendouzi, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani
Tunisia: Aymen Dahmen, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Nader Ghandri, Mohamed Ali Ben Romdhane, Aissa Laidouni, Ellyes Skhiri, Anis Slimane, Wahbi Khazri (capt.).
(Compiled by Mark Gleeson; Editing by Hugh Lawson)