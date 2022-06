French Open champion Nadal up to fourth in ATP rankings

PARIS: French Open winner Rafael Nadal and beaten finalist Casper Ruud climbed one and two places to fourth and sixth respectively in the ATP rankings released on Monday (Jun 6).

Nadal routed Norway's Ruud 6-3, 6-3, 6-0 on Sunday for his 14th French Open crown and record-extending 22nd Grand Slam title.

Serbia's Novak Djokovic, beaten by Nadal in the Roland Garros quarter-finals, remains top of the rankings ahead of Daniil Medvedev, with Alexander Zverev in third.

ATP rankings as of Jun 6, 2022

1. Novak Djokovic (SRB) 8770 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8160

3. Alexander Zverev (GER) 7795

4. Rafael Nadal (ESP) 7525 (+1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6100 (-1)

6. Casper Ruud (NOR) 5050 (+2)

7. Carlos Alcaraz (ESP) 5005 (-1)

8. Andrey Rublev (RUS) 4260 (-1)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3955

10. Matteo Berrettini (ITA) 3805

11. Cameron Norrie (GBR) 3500

12. Jannik Sinner (ITA) 3355

13. Hubert Hurkacz (POL) 3258

14. Taylor Fritz (USA) 2920

15. Diego Schwartzman (ARG) 2595 (+1)

16. Denis Shapovalov (CAN) 2531 (-1)

17. Marin Cilic (CRO) 2370 (+6)

18. Reilly Opelka (USA) 2145 (-1)

19. Pablo Carreño (ESP) 2135 (-1)

20. Roberto Bautista (ESP) 1880 (-1)