French Open day one
Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 24, 2026 France's Arthur Gea in action during his first round match against Russia's Karen Khachanov REUTERS/Guglielmo Mangiapane

24 May 2026 05:29PM
PARIS, May 24 : Highlights of the first day at the French Open on Sunday (times GMT):

0909 PLAY UNDER WAY

Play began under sunny skies with the temperature at Roland Garros hovering around 28 degrees Celsius and public weather service Meteo France forecasting a high of 34 degrees later in the day.

Former Olympic champion Belinda Bencic, seeded 11th, will take on Austrian qualifier Sinja Kraus in the first match on Court Philippe Chatrier.

FRENCH OPEN ORDER OF PLAY ON SUNDAY (prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE CHATRIER (play begins at 1000 GMT)

Sinja Kraus (Austria) v 11-Belinda Bencic (Switzerland)

Benjamin Bonzi (France) v 2-Alexander Zverev (Germany)

8-Mirra Andreeva (Russia) v Fiona Ferro (France)

Giovanni Mpetshi Perricard (France) v 3-Novak Djokovic (Serbia)

COURT SUZANNE LENGLEN (play begins at 0900 GMT)

13-Karen Khachanov (Russia) v Arthur Gea (France)

26-Hailey Baptiste (United States) v Barbora Krejcikova (Czech Republic)

7-Taylor Fritz (U.S.) v Nishesh Basavareddy (U.S.)

Ksenia Efremova (France) v 18-Sorana Cirstea (Romania)

COURT SIMONNE MATHIEU (play begins at 0900 GMT)

15-Marta Kostyuk (Ukraine) v Oksana Selekhmeteva (Russia)

Katie Volynets (U.S.) v Clara Burel (France)

Titouan Droguet (France) v 26-Jakub Mensik (Czech Republic)

28-Joao Fonseca (Brazil) v Luka Pavlovic (France)

(Compiled by Aadi Nair in Bengaluru; Editing by Ken Ferris)

