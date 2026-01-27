HIGHLIGHTS-Australian Open day 10

Jan 27 : 0040 - PLAY STARTS ON ROD LAVER ARENA
Highly touted American teenager Iva Jovic, who is playing in her first Grand Slam as a seeded player, is battling big-hitting world number one Aryna Sabalenka in their quarterfinal on Rod Laver Arena's centre court.
Another promising young American, 20-year-old Learner Tien, will look to build on his win over Daniil Medvedev by slaying another giant when he faces third seed Alexander Zverev in the day's second quarterfinal.
AUSTRALIAN OPEN ORDER OF PLAY ON TUESDAY
Order of play on the 10th day of the Australian Open (prefix number denotes seeding):
ROD LAVER ARENA
Day session (0030 GMT/1130 AEDT)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 29-Iva Jovic (U.S.)
Day session (0230 GMT/1330 AEDT)
3-Alexander Zverev (Germany) v 25-Learner Tien (U.S.)
Night session (0800 GMT/1900 AEDT)
3-Coco Gauff (U.S.) v 12-Elina Svitolina (Ukraine)
1-Carlos Alcaraz (Spain) v 6-Alex de Minaur (Australia)