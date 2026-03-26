Logo
Logo

Sport

IPL 2026: dates, format, fixtures and team details
WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email LinkedIn
Advertisement
Advertisement

Sport

FILE PHOTO: Cricket - Indian Premier League - IPL - Final - Royal Challengers Bengaluru v Punjab Kings - Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, India - June 4, 2025 Royal Challengers Bengaluru players celebrate with the trophy after winning the Indian Premier League REUTERS/Amit Dave/File Photo

26 Mar 2026 10:25PM
WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email LinkedIn

March 26 : The Indian Premier League is a franchise-based Twenty20 cricket tournament organised by the Indian board (BCCI).

First held in 2008, it quickly became the most lucrative cricket tournament in the world.

Here is what you need to know about the 19th edition of the competition which starts next month:

WHEN IS THE IPL HAPPENING?

CNA Games
Guess Word
Guess Word
Crack the word, one row at a time
Buzzword
Buzzword
Create words using the given letters
Mini Sudoku
Mini Sudoku
Tiny puzzle, mighty brain teaser
Mini Crossword
Mini Crossword
Small grid, big challenge
Word Search
Word Search
Spot as many words as you can
Show More
Show Less

- The 19th edition of the IPL runs from March 28 to May 31.

WHAT IS THE FORMAT OF THE IPL?

- The 10 participating teams play in a double round-robin format in which they play each other twice, once away and once at home. 

- The top four teams in a unified points table qualify for the playoffs. The top two teams play each other in 'Qualifier 1' with the winners reaching the final.

- The teams placed third and fourth compete in an 'Eliminator' with the winners progressing to 'Qualifier 2' to face the losers of 'Qualifier 1' for a place in the final.

WHERE IS THE IPL TAKING PLACE?

- The IPL is held in the home cities of the franchises based across India. However, some teams may choose to split their home games between two or more cities.

- The 70 league matches of the 2026 edition will be played across 13 venues.

- M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, the home ground of defending champions Royal Challengers Bengaluru, will host the opening game.

- The other venues are - Wankhede Stadium in Mumbai, Barsapara Cricket Stadium in Guwahati, Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium in Mullanpur, Ekana Stadium in Lucknow, Eden Gardens in Kolkata, MA Chidambaram Stadium in Chennai, Arun Jaitley Stadium in Delhi, Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamsala, Sawai Mansingh Stadium in Jaipur, Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur and Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad.

IPL 2026 CAPTAINS, COACHES AND BEST PERFORMANCE

The following are the captains and coaches of the 10 teams, who will play in the competition through a league stage and the playoffs.

Chennai Super Kings

Captain: Ruturaj Gaikwad 

Coach: Stephen Fleming

Best performance: Champions (2010, 2011, 2018, 2021, 2023)

Delhi Capitals

Captain: Axar Patel 

Coach: Hemang Badani

Best Performance: Runners-up (2020)

Gujarat Titans

Captain: Shubman Gill 

Coach: Ashish Nehra

Best performance: Champions (2022)

Kolkata Knight Riders

Captain: Ajinkya Rahane 

Coach: Abhishek Nayar

Best performance: Champions (2012, 2014, 2024)

Lucknow Super Giants

Captain: Rishabh Pant 

Coach: Justin Langer

Best performance: Playoffs (2022, 2023)

Mumbai Indians

Captain: Hardik Pandya 

Coach: Mahela Jayawardene

Best performance: Champions (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)

Punjab Kings

Captain: Shreyas Iyer 

Coach: Ricky Ponting

Best performance: Runners-up (2014 and 2025)

Rajasthan Royals

Captain: Riyan Parag 

Coach: Kumar Sangakkara

Best performance: Champions (2008)

Royal Challengers Bengaluru

Captain: Rajat Patidar 

Coach: Andy Flower

Best performance: Champions (2025)

Sunrisers Hyderabad

Captain: Ishan Kishan/ Pat Cummins

Coach: Daniel Vettori

Best performance: Champions (2016)

IPL 2026 FIXTURES - 70 MATCHES

Matches will start at either 1930 IST (1400 GMT) or at 1530 IST (1000 GMT).

1. March 28 – Royal Challengers Bengaluru v Sunrisers Hyderabad (Bengaluru, 19:30 IST) 

2. March 29 – Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders (Mumbai, 19:30 IST) 

3. March 30 – Rajasthan Royals v Chennai Super Kings (Guwahati, 19:30 IST) 

4. March 31 – Punjab Kings v Gujarat Titans (New Chandigarh, 19:30 IST) 

5. April 1 – Lucknow Super Giants v Delhi Capitals (Lucknow, 19:30 IST) 

6. April 2 – Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad (Kolkata, 19:30 IST) 

7. April 3 – Chennai Super Kings v Punjab Kings (Chennai, 19:30 IST) 

8. April 4 – Delhi Capitals v Mumbai Indians (Delhi, 15:30 IST)

9. April 4 – Gujarat Titans v Rajasthan Royals (Ahmedabad, 19:30 IST) 

10. April 5 – Sunrisers Hyderabad v Lucknow Super Giants (Hyderabad, 15:30 IST) 

11. April 5 – Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings (Bengaluru, 19:30 IST) 

12. April 6 – Kolkata Knight Riders v Punjab Kings (Kolkata, 19:30 IST) 

13. April 7 – Rajasthan Royals v Mumbai Indians (Guwahati, 19:30 IST) 

14. April 8 – Delhi Capitals v Gujarat Titans (Delhi, 19:30 IST) 

15. April 9 – Kolkata Knight Riders v Lucknow Super Giants (Kolkata, 19:30 IST) 

16. April 10 – Rajasthan Royals v Royal Challengers Bengaluru (Guwahati, 19:30 IST) 

17. April 11 – Punjab Kings v Sunrisers Hyderabad (New Chandigarh, 15:30 IST) 

18. April 11 – Chennai Super Kings v Delhi Capitals (Chennai, 19:30 IST) 

19. April 12 – Lucknow Super Giants v Gujarat Titans (Lucknow, 15:30 IST) 

20. April 12 – Mumbai Indians v Royal Challengers Bengaluru (Mumbai, 19:30 IST)

21. April  13 – Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals (Hyderabad, 19:30 IST)

22. April  14 – Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders (Chennai, 19:30 IST)

23. April  15 – Royal Challengers Bengaluru v Lucknow Super Giants (Bengaluru, 19:30 IST)

24. April  16 – Mumbai Indians v Punjab Kings (Mumbai, 19:30 IST)

25. April  17 – Gujarat Titans v Kolkata Knight Riders (Ahmedabad, 19:30 IST)

26. April  18 – Royal Challengers Bengaluru v Delhi Capitals (Bengaluru, 15:30 IST)

27. April 18 - Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings (Hyderabad, 19:30 IST)

28. April 19 - Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals (Kolkata, 15:30 IST)

29. April 19 – Punjab Kings v Lucknow Super Giants (New Chandigarh, 19:30 IST)

30. April 20 – Gujarat Titans v Mumbai Indians (Ahmedabad, 19:30 IST)

31. April 21 – Sunrisers Hyderabad v Delhi Capitals (Hyderabad, 19:30 IST)

32. April 22 – Lucknow Super Giants v Rajasthan Royals (Lucknow, 19:30 IST)

33. April 23 – Mumbai Indians v Chennai Super Kings (Mumbai, 19:30 IST)

34. April 24 – Royal Challengers Bengaluru v Gujarat Titans (Bengaluru, 19:30 IST)

35. April 25 – Delhi Capitals v Punjab Kings (Delhi, 15:30 IST)

36. April 25 – Rajasthan Royals v Sunrisers Hyderabad (Jaipur, 19:30 IST)

37. April 26 – Gujarat Titans v Chennai Super Kings (Ahmedabad, 15:30 IST)

38. April 26 – Lucknow Super Giants v Kolkata Knight Riders (Lucknow, 19:30 IST)

39. April 27 – Delhi Capitals v Royal Challengers Bengaluru (Delhi, 19:30 IST)

40. April 28 – Punjab Kings v Rajasthan Royals (New Chandigarh, 19:30 IST)

41. April 29 – Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad (Mumbai, 19:30 IST)

42. April 30 – Gujarat Titans v Royal Challengers Bengaluru (Ahmedabad, 19:30 IST)

43. May 1 – Rajasthan Royals v Delhi Capitals (Jaipur, 19:30 IST)

44. May 2 – Chennai Super Kings v Mumbai Indians (Chennai, 19:30 IST)

45. May 3 – Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders (Hyderabad, 15:30 IST)

46. May 3 – Gujarat Titans v Punjab Kings (Ahmedabad, 19:30 IST)

47. May 4 – Mumbai Indians v Lucknow Super Giants (Mumbai, 19:30 IST)

48. May 5 – Delhi Capitals v Chennai Super Kings (Delhi, 19:30 IST)

49. May 6 – Sunrisers Hyderabad v Punjab Kings (Hyderabad, 19:30 IST)

50. May 7 – Lucknow Super Giants v Royal Challengers Bengaluru (Lucknow, 19:30 IST)

51. May 8 – Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders (Delhi, 19:30 IST)

52. May 9 – Rajasthan Royals v Gujarat Titans (Jaipur, 19:30 IST)

53. May 10 – Chennai Super Kings v Lucknow Super Giants (Chennai, 15:30 IST)

54. May 10 – Royal Challengers Bengaluru v Mumbai Indians (Raipur, 19:30 IST)

55. May 11 – Punjab Kings v Delhi Capitals (Dharamsala, 19:30 IST)

56. May 12 – Gujarat Titans v Sunrisers Hyderabad (Ahmedabad, 19:30 IST)

57. May 13 – Royal Challengers Bengaluru v Kolkata Knight Riders (Raipur, 19:30 IST)

58. May 14 – Punjab Kings v Mumbai Indians (Dharamsala, 19:30 IST)

59. May 15 – Lucknow Super Giants v Chennai Super Kings (Lucknow, 19:30 IST)

60. May 16 – Kolkata Knight Riders v Gujarat Titans (Kolkata, 19:30 IST)

61. May 17 – Punjab Kings v Royal Challengers Bengaluru (Dharamsala, 15:30 IST)

62. May 17 – Delhi Capitals v Rajasthan Royals (Delhi, 19:30 IST)

63. May 18 – Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad (Chennai, 19:30 IST)

64. May 19 – Rajasthan Royals v Lucknow Super Giants (Jaipur, 19:30 IST)

65. May 20 – Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians (Kolkata, 19:30 IST)

66. May 21 – Chennai Super Kings v Gujarat Titans (Chennai, 19:30 IST)

67. May 22 – Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bengaluru (Hyderabad, 19:30 IST)

68. May 23 – Lucknow Super Giants v Punjab Kings (Lucknow, 19:30 IST)

69. May 24 – Mumbai Indians v Rajasthan Royals (Mumbai, 15:30 IST)

70. May 24 – Kolkata Knight Riders v Delhi Capitals (Kolkata, 19:30 IST)

(Compiled by Suramya Kaushik in Bengaluru, editing by Ed Osmond)

Source: Reuters
Advertisement

Content is loading...
Advertisement