Italy team to play Argentina

Italy coach Gonzalo Quesada named the following team on Thursday for their first Autumn international against Argentina in Udine on Saturday:

15 Ange Capuozzo

14 Louis Lynagh

13 Juan Ignacio Brex

12 Tommaso Menoncello

11 Monty Ioane

10 Paolo Garbisi

9 Martin Page-Relo

8 Lorenzo Cannone

7 Michele Lamaro (captain)

6 Sebastian Negri

5 Federico Ruzza

4 Niccolo Cannone

3 Marco Riccioni

2 Gianmarco Lucchesi

1 Mirco Spagnolo

Substitutes

16 Giacomo Nicotera

17 Danilo Fischetti

18 Simone Ferrari

19 Dino Lamb

20 Manuel Zuliani

21 Alessandro Garbisi

22 Tommaso Allan

23 Marco Zanon