DOHA : Following are the teams for the World Cup Group C match between Poland and Argentina on Wednesday.

Poland: Wojciech Szczesny, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Matty Cash, Bartosz Bereszynski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Krystian Bielik, Przemyslaw Frankowski, Karol Swiderski, Robert Lewandowski.

Argentina: Emiliano Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Marcos Acuna, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Angel Di Maria, Julian Alvarez, Lionel Messi.