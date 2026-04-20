Logo
Logo

Sport

List of Bundesliga champions
WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email LinkedIn
Advertisement
Advertisement

Sport

List of Bundesliga champions

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Allianz Arena, Munich, Germany - April 19, 2026 Bayern Munich players celebrate after winning the Bundesliga REUTERS/Gintare Karpaviciute
Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfB Stuttgart - Allianz Arena, Munich, Germany - April 19, 2026 Bayern Munich fans celebrate after winning the Bundesliga REUTERS/Gintare Karpaviciute
20 Apr 2026 01:54AM
WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email LinkedIn

MUNICH, Germany, April 19 : The following is a list of German champions since the launch of the Bundesliga:

2026 Bayern Munich

2025 Bayern Munich

2024 Bayer Leverkusen

CNA Games
Guess Word
Guess Word
Crack the word, one row at a time
Buzzword
Buzzword
Create words using the given letters
Mini Sudoku
Mini Sudoku
Tiny puzzle, mighty brain teaser
Mini Crossword
Mini Crossword
Small grid, big challenge
Word Search
Word Search
Spot as many words as you can
Show More
Show Less

2023 Bayern Munich

2022 Bayern Munich

2021 Bayern Munich

2020 Bayern Munich

2019 Bayern Munich

2018 Bayern Munich

2017 Bayern Munich

2016 Bayern Munich

2015 Bayern Munich

2014 Bayern Munich

2013 Bayern Munich

2012 Borussia Dortmund

2011 Borussia Dortmund

2010 Bayern Munich

2009 VfL Wolfsburg

2008 Bayern Munich

2007 VfB Stuttgart

2006 Bayern Munich

2005 Bayern Munich

2004 Werder Bremen

2003 Bayern Munich

2002 Borussia Dortmund

2001 Bayern Munich

2000 Bayern Munich

1999 Bayern Munich

1998 Kaiserslautern

1997 Bayern Munich

1996 Borussia Dortmund

1995 Borussia Dortmund

1994 Bayern Munich

1993 Werder Bremen

1992 VfB Stuttgart

1991 Kaiserslautern

1990 Bayern Munich

1989 Bayern Munich

1988 Werder Bremen

1987 Bayern Munich

1986 Bayern Munich

1985 Bayern Munich

1984 VfB Stuttgart

1983 Hamburg SV

1982 Hamburg SV

1981 Bayern Munich

1980 Bayern Munich

1979 Hamburg SV

1978 Cologne

1977 Borussia Moenchengladbach

1976 Borussia Moenchengladbach

1975 Borussia Moenchengladbach

1974 Bayern Munich

1973 Bayern Munich

1972 Bayern Munich

1971 Borussia Moenchengladbach

1970 Borussia Moenchengladbach

1969 Bayern Munich

1968 Nuremberg

1967 Eintracht Braunschweig

1966 1860 Munich

1965 Werder Bremen

1964 Cologne

Source: Reuters
Advertisement

Also worth reading

Content is loading...
Advertisement