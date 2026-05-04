May 3: Following is a list of Serie A champions since the league was established in 1929-30:2025-26 Inter Milan2024-25 Napoli2023-24 Inter Milan2022-23 Napoli2021-22 AC Milan2020-21 Inter Milan2019-20 Juventus2018-19 Juventus2017-18 Juventus2016-17 Juventus2015-16 Juventus2014-15 Juventus2013-14 Juventus2012-13 Juventus2011-12 Juventus2010-11 AC Milan2009-10 Inter Milan2008-09 Inter Milan2007-08 Inter Milan2006-07 Inter Milan2005-06 Inter Milan2004-05 No official winner2003-04 AC Milan2002-03 Juventus2001-02 Juventus2000-01 AS Roma1999-00 Lazio1998-99 AC Milan1997-98 Juventus1996-97 Juventus1995-96 AC Milan1994-95 Juventus1993-94 AC Milan1992-93 AC Milan1991-92 AC Milan1990-91 Sampdoria1989-90 Napoli1988-89 Inter Milan1987-88 AC Milan1986-87 Napoli1985-86 Juventus1984-85 Verona1983-84 Juventus1982-83 AS Roma1981-82 Juventus1980-81 Juventus1979-80 Inter Milan1978-79 AC Milan1977-78 Juventus1976-77 Juventus1975-76 Torino1974-75 Juventus1973-74 Lazio1972-73 Juventus1971-72 Juventus1970-71 Inter Milan1969-70 Cagliari1968-69 Fiorentina1967-68 AC Milan1966-67 Juventus1965-66 Inter Milan1964-65 Inter Milan1963-64 Bologna1962-63 Inter Milan1961-62 AC Milan1960-61 Juventus1959-60 Juventus1958-59 AC Milan1957-58 Juventus1956-57 AC Milan1955-56 Fiorentina1954-55 AC Milan1953-54 Inter Milan1952-53 Inter Milan1951-52 Juventus1950-51 AC Milan1949-50 Juventus1948-49 Torino1947-48 Torino1946-47 Torino1945-46 Torino1942-43 Torino1941-42 AS Roma1940-41 Bologna1939-40 Ambrosiana1938-39 Bologna1937-38 Ambrosiana1936-37 Bologna1935-36 Bologna1934-35 Juventus1933-34 Juventus1932-33 Juventus1931-32 Juventus1930-31 Juventus1929-30 Ambrosiana