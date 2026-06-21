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Sport

Milan defender Estupinan to start for Ecuador against Curacao
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Sport

Milan defender Estupinan to start for Ecuador against Curacao

Milan defender Estupinan to start for Ecuador against Curacao
May 30, 2026; Harrison, New Jersey, USA; Ecuador defender Pervis Estupinan (7) in action against Saudi Arabia during the second half of an international friendly at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images
Milan defender Estupinan to start for Ecuador against Curacao
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Ecuador fans inside the stadium before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
21 Jun 2026 07:01AM
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KANSAS CITY, Missouri, June 20 : Ecuador defender Pervis Estupinan was named in the starting lineup for his side's World Cup Group E match against Curacao on Saturday, replacing Joel Ordonez, who played in the 1-0 defeat by Ivory Coast in their opener. 

• Ecuador coach Sebastian Beccacece also replaces Alan Minda with Jordy Alcivar in the starting 11.

• Curacao coach Dick Advocaat makes two changes following their 7-1 thrashing by Germany, with Jurien Gaari and Joshua Brenet coming in for Riechedly Bazoer and Sontje Hansen.

Ecuador: Hernan Galindez; Piero Hincapie, Willian Pacho, Pervis Estupinan; Jordy Alcivar, Pedro Vite, Alan Franco, Moises Caicedo; Gonzalo Plata, John Yeboah, Enner Valencia.

Curacao: Eloy Room; Jurien Gaari, Sherel Floranus, Armando Obispo, Joshua Brenet, Deveron Fonville; Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Tahith Chong; Juergen Locadia.

Source: Reuters
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