Motor racing - Confirmed Formula One driver lineups for 2022

Confirmed Formula One lineups for the 2022 season (teams listed in current championship order):

MERCEDES - Lewis Hamilton (Britain)

George Russell (Britain)

RED BULL - Max Verstappen (Netherlands)

Sergio Perez (Mexico)

MCLAREN - Lando Norris (Britain)

Daniel Ricciardo (Australia)

FERRARI - Charles Leclerc (Monaco)

Carlos Sainz (Spain)

ALPINE - Fernando Alonso (Spain)

Esteban Ocon (France)

ALPHATAURI - Pierre Gasly (France)

Yuki Tsunoda (Japan)

ASTON MARTIN - Lance Stroll (Canada)

Sebastian Vettel (Germany)

WILLIAMS - Alex Albon (Thailand)

Nicholas Latifi (Canada)

ALFA ROMEO - Valtteri Bottas (Finland)

To be confirmed

HAAS - Mick Schumacher (Germany)*

Nikita Mazepin (Russia)*

To be confirmed but sure to stay

