Following is the possible lineup for the Champions League last 16 ahead of Friday's draw:

* Paris St Germain or Benfica will face Liverpool or Barcelona.

* Club Brugge or Borussia Dortmund will face Aston Villa or Lille.

* Bayern Munich or Real Madrid will face Atletico Madrid or Bayer Leverkusen.

* PSV Eindhoven or Feyenoord will face Inter Milan or Arsenal.

