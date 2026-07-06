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Sport

Quansah starts at right back for England in last-16 clash against Mexico
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Sport

Quansah starts at right back for England in last-16 clash against Mexico

Quansah starts at right back for England in last-16 clash against Mexico

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Training - Swope Soccer Village, Kansas City, Missouri, U.S. - June 18, 2026 England's Jarell Quansah during training IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham

06 Jul 2026 06:45AM (Updated: 06 Jul 2026 06:49AM)
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MEXICO CITY, July 5 : Defender Jarell Quansah starts at right back for England in their World Cup last-16 clash against Mexico at the Azteca Stadium on Sunday, while the tournament co-hosts are unchanged from their previous win over Ecuador.

• England's Jarell Quansah starts at right back in place of Djed Spence.

• Forwards Bukayo Saka and Anthony Gordon come into England's starting lineup in three changes for Thomas Tuchel's side.

• Mexico coach Javier Aguirre names an unchanged lineup from the side that beat Ecuador in the last 32.

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England: Jordan Pickford, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane

Mexico: Raul Rangel, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raul Jimenez, Julian Quinones, Roberto Alvarado

Source: Reuters
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