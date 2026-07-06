Quansah starts at right back for England in last-16 clash against Mexico

MEXICO CITY, July 5 : Defender Jarell Quansah starts at right back for England in their World Cup last-16 clash against Mexico at the Azteca Stadium on Sunday, while the tournament co-hosts are unchanged from their previous win over Ecuador.
• England's Jarell Quansah starts at right back in place of Djed Spence.
• Forwards Bukayo Saka and Anthony Gordon come into England's starting lineup in three changes for Thomas Tuchel's side.
• Mexico coach Javier Aguirre names an unchanged lineup from the side that beat Ecuador in the last 32.
England: Jordan Pickford, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon, Harry Kane
Mexico: Raul Rangel, Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vasquez, Jesus Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Gilberto Mora, Raul Jimenez, Julian Quinones, Roberto Alvarado