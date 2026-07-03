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Sport

Radradra back for Fiji against Wales
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Sport

Radradra back for Fiji against Wales

Radradra back for Fiji against Wales

FILE PHOTO: Rugby Union - Premiership Rugby Season Launch - Twickenham Stadium, London, Britain - September 1, 2022 Bristol's Semi Radradra poses during the launch Action Images/Matthew Childs/File Photo

03 Jul 2026 02:31AM
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CARDIFF, July 2 : Fiji have recalled Semi Radradra for a first test outing in more than 18 months among nine changes to the line-up from their last international for Saturday’s Nations Championship clash against Wales.

• Radradra features for the first time since the 24-19 win over Wales in November 2024.

• Fiji’s last outing was against Spain in Madrid in November when they won 41-33.

• The clash at the Cardiff City Stadium is Fiji’s game but they have ceded home advantage for financial reasons.

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• Acting coach Senirusi Seruvakula takes charge after the departure in April of Mick Byrne

Team:

15-Salesi Rayasi, 14-Selestino Ravutamada, 13-Semi Radradra, 12-Josua Tuisova, 11-Jiuta Wainiqolo, 10-Isaiah Armstrong-Ravula, 9-Frank Lomani, 8-Elia Canakaivata, 7-Kitione Salawa, 6-Pita-Gus Sowakula, 5-Temo Mayanavanua, 4-Isoa Nasilasila, 3-Tim Hoyt, 2-Tevita Ikanivere (captain), 1-Eroni Mawi

Replacements: 16-Zuriel Togiatama, 17-Livai Natave, 18-Peni Ravai, 19-Mesake Vocevoce, 20-Peceli Yato, 21-Simone Kuruvoli, 22-Vilimoni Botitu, 23-Kalaveti Ravouvou.

(Writing by Mark Gleeson in Atlanta; Editing by Clare Fallon)

Source: Reuters
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