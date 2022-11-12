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Saudi Arabia World Cup squad
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Sport

Saudi Arabia World Cup squad

Saudi Arabia World Cup squad

A worker fixes banners at Souq Waqif, which has been decorated ahead of the FIFA World Cup 2022 soccer tournament in Doha, Qatar November 11, 2022. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

12 Nov 2022 02:44AM (Updated: 12 Nov 2022 02:44AM)
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Saudi Arabia coach Herve Renard named his 26-man squad for the Nov. 20-Dec. 18 World Cup on Friday. Saudi Arabia are in Group C alongside Argentina, Mexico and Poland.

Squad:

Goalkeepers: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly)

Defenders: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal)

Midfielders: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Forwards: Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

Source: Reuters

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