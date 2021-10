South Africa name squad for Autumn Internationals

South Africa coach Jacques Nienaber has named the following 32-man squad for the Autumn International tests against Wales, Scotland and England next month.

Forwards: Thomas du Toit, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Ox Nche, Trevor Nyakane, Joseph Dweba, Malcolm Marx, Bongi Mbonambi, Lood de Jager, Eben Etzebeth, Salmaan Moerat, Marvin Orie, Siya Kolisi, Kwagga Smith, Marco van Staden, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Franco Mostert

Backs: Herschel Jantjies, Cobus Reinach, Grant Williams, Elton Jantjies, Handré Pollard, Lukhanyo Am, Damian de Allende, Jesse Kriel, Aphelele Fassi, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Sbu Nkosi, Damian Willemse, Frans Steyn.

(Reporting by Nick Said; Editing by Christian Radnedge)