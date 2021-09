Tennis - US Open order of play on Friday

NEW YORK : Order of play on the main show court on the 12th day of the U.S. Open on Friday (prefix number denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM

Men's doubles final (1600 GMT/12 PM ET)

4-Rajeev Ram (U.S.)/Joe Salisbury (Britain) v 7-Jamie Murray (Britain)/Bruno Soares (Brazil)

Men's singles semi-finals

12-Felix Auger-Aliassime (Canada) v 2-Daniil Medvedev (Russia)

1-Novak Djokovic (Serbia) v 4-Alexander Zverev (Germany)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Women's doubles semi-finals

14-Samantha Stosur (Australia)/Shuai Zhang (China) v 7-Alexa Guarachi (Chile)/Desirae Krawczyk (U.S.)

11-Coco Gauff (U.S.)/Caty McNally (U.S.) v 5-Gabriela Dabrowski (Canada)/Luisa Stefani (Brazil)

(Compiled by Anuron Kumar Mitra in Bengaluru, editing by Ed Osmond)