NYON, Switzerland, Nov 20 : The following is the draw for the UEFA Nations League quarter-finals and semi-finals which was held on Friday:
Quarter-final 1: Spain v France
Quarter-final 2: Norway v England
Quarter-final 3: Netherlands v Portugal
Quarter-final 4: Belgium v Germany
Semi-final A: Winner of QF3 v Winner of QF1
Semi-final B: Winner of QF4 v Winner of QF2
Quarter-final first legs: March 25-27
Quarter-final second legs: March 28-30
Semi-finals: June 9-10
Third-place playoff: June 13
Final: June 13