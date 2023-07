Wimbledon 2023: Order of play on Friday

LONDON : Order of play on the main show courts on the fifth day of the Wimbledon championships on Friday (prefix number denotes seeding):

CENTRE COURT (1230 GMT)

1-Carlos Alcaraz (Spain) v Alexandre Muller (France)

1-Iga Swiatek (Poland) v 30-Petra Martic (Croatia)

Stan Wawrinka (Switzerland) v 2-Novak Djokovic (Serbia)

COURT ONE (1200 GMT)

Varvara Gracheva (France) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

12-Cameron Norrie (Britain) v Christopher Eubanks (U.S.)

6-Ons Jabeur (Tunisia) v Zhuoxuan Bai (China)

