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Sport

Wimbledon day eight
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Sport

Wimbledon day eight

Wimbledon day eight
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 6, 2026 Ukraine's Marta Kostyuk in action during her fourth round match against Ashlyn Krueger of the U.S. REUTERS/Andrew Couldridge
Wimbledon day eight
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 4, 2026 Italy's Jasmine Paolini in action during her third round match against Greece's Maria Sakkari REUTERS/Andrew Couldridge
Wimbledon day eight
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 4, 2026 Italy's Matteo Berrettini reacts after defeat in his third round match against Bulgaria's Grigor Dimitrov REUTERS/Andrew Couldridge
Wimbledon day eight
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 4, 2026 Czech Republic's Jiri Lehecka in action during his third round match against Spain's Jaume Munar REUTERS/Jaimi Joy
06 Jul 2026 07:38PM
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LONDON, July 6 : Highlights of the eighth day at Wimbledon on Monday (times GMT):

1233 KOSTYUK TAKES DOWN KRUEGER  French Open semi-finalist and Ukrainian 12th seed Marta Kostyuk brushed aside American qualifier Ashlyn Krueger 6-4 6-4 to reach Wimbledon quarter-finals for the first time.

1006 PLAY UNDER WAY

Play began under sunny conditions at the All England Club, with temperatures around 26 degrees Celsius (79 degrees Fahrenheit).

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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding)

CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)

13-Jasmine Paolini (Italy) v 29-Alexandra Eala (Philippines

Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Arthur Fery (Britain)

13-Jiri Lehecka (Czech Republic) v 2-Alexander Zverev (Germany)

COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)

5-Alex de Minaur (Australia) v 9-Flavio Cobolli (Italy)

26-Madison Keys (U.S.) v 9-Linda Noskova (Czech Republic)

6-Taylor Fritz (U.S.) v 10-Alexander Bublik (Kazakhstan)

COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)

Ashlyn Krueger (U.S.) v 12-Marta Kostyuk (Ukraine)

21-Marie Bouzkova (Czech Republic) v 25-Elise Mertens (Belgium)

Source: Reuters
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