Wimbledon day eight

LONDON, July 6 : Highlights of the eighth day at Wimbledon on Monday (times GMT):
1233 KOSTYUK TAKES DOWN KRUEGER French Open semi-finalist and Ukrainian 12th seed Marta Kostyuk brushed aside American qualifier Ashlyn Krueger 6-4 6-4 to reach Wimbledon quarter-finals for the first time.
1006 PLAY UNDER WAY
Play began under sunny conditions at the All England Club, with temperatures around 26 degrees Celsius (79 degrees Fahrenheit).
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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding)
CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)
13-Jasmine Paolini (Italy) v 29-Alexandra Eala (Philippines
Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Arthur Fery (Britain)
13-Jiri Lehecka (Czech Republic) v 2-Alexander Zverev (Germany)
COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)
5-Alex de Minaur (Australia) v 9-Flavio Cobolli (Italy)
26-Madison Keys (U.S.) v 9-Linda Noskova (Czech Republic)
6-Taylor Fritz (U.S.) v 10-Alexander Bublik (Kazakhstan)
COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)
Ashlyn Krueger (U.S.) v 12-Marta Kostyuk (Ukraine)
21-Marie Bouzkova (Czech Republic) v 25-Elise Mertens (Belgium)