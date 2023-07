Wimbledon order of play on Thursday

:Order of play on the main show courts on the fourth day of the Wimbledon championships on Thursday(prefix number denotes seeding):

CENTRE COURT (1230 GMT)

Liam Broady (Britain) v 4-Casper Ruud (Norway)

Alize Cornet (France) v 3-Elena Rybakina (Kazakhstan)

Andy Murray (Britain) v 5-Stefanos Tsitsipas (Greece)

COURT ONE (1200 GMT)

19-Alexander Zverev (Germany) v Gijs Brouwer (Netherlands)

Sloane Stephens (U.S.) v 20-Donna Vekic (Croatia)

4-Jessica Pegula (U.S.) v Cristina Bucsa (Spain)

COURT TWO (1000 GMT)

28-Elise Mertens (Belgium) v Elina Svitolina (Ukraine)

7-Andrey Rublev (Russia) v Aslan Karatsev (Russia)

Danielle Collins (U.S.) v 14-Belinda Bencic (Switzerland)

3-Daniil Medvedev (Russia) v Adrian Mannarino (France)

