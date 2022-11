World Cup 2022 betting odds: which team are favourites to win?

Following are the betting odds for the winners of the 2022 FIFA World Cup and the top goalscorer at the tournament, which will be held in Qatar from Nov. 20-Dec. 18.

WILLIAM HILL

Winners:

* Brazil - 4/1

* Argentina - 5/1

* France - 13/2

* England - 7/1

* Spain - 8/1

Top goalscorer:

* Harry Kane (England) - 8/1

* Kylian Mbappe (France) - 9/1

* Karim Benzema (France) - 10/1

* Neymar (Brazil) - 12/1

* Lionel Messi (Argentina) - 12/1

BET365

Winners:

* Brazil - 15/4

* Argentina - 11/2

* France - 13/2

* England - 8/1

* Spain - 8/1

Top goalscorer:

* Harry Kane (England) - 7/1

* Kylian Mbappe (France) - 9/1

* Neymar (Brazil) - 12/1

* Karim Benzema (France) - 12/1

* Lionel Messi (Argentina) - 12/1

LADBROKES

Winners:

* Brazil - 4/1

* Argentina - 11/2

* France - 6/1

* England - 7/1

* Spain - 8/1

Top goalscorer:

* Harry Kane (England) - 7/1

* Kylian Mbappe (France) - 8/1

* Karim Benzema (France) - 10/1

* Cristiano Ronaldo (Portugal) - 12/1

* Lionel Messi (Argentina) - 12/1

(Compiled by Aadi Nair in Bengaluru)