Pengamat: Joe Biden absen di KTT ASEAN, komitmen AS di Asia Tenggara patut dipertanyakan

MEMBIARKAN CHINA MEMIMPIN

Ketidakhadiran Biden di Jakarta dapat memperumit masalah bagi ASEAN yang mencoba tetap bersatu dan netral di tengah ketegangan yang meningkat antara AS-China beberapa tahun terakhir ini, salah satunya soal permasalahan dagang, kata pakar diplomasi Dinna Prapto Raharja.

"Ini juga bisa berarti AS tidak melihat ASEAN sebagai forum yang memiliki nilai tambah bagi strategi poros AS di kawasan Indo-Pasifik. Jangan lupa bahwa AS sudah punya AUKUS, yang lebih pragmatis dan memiliki tenggat dan target yang jelas," kata dia.

AUKUS adalah aliansi militer antara AS, Inggris dan Australia yang dibentuk pada September 2021 sebagai respons langsung atas upaya China yang mengembangkan kemampuan nuklir mereka.

Aliansi ini memungkinkan AS dan Inggris membantu Australia untuk memiliki kapal selam tenaga nuklir, sebuah langkah yang tidak disambut baik oleh Indonesia sebagai negara tetangga.

Rezasyah meyakini absennya Biden akan memiliki dampak yang besar terhadap ASEAN, yang menurut dia sedang terpecah setelah beberapa negara anggotanya condong terhadap China.

"Absennya Biden berarti mengakui bahwa China punya pengaruh lebih besar di ASEAN karena sekarang ASEAN punya lebih banyak kesepakatan dengan China dibanding AS. Ketidakhadiran Biden menunjukkan kurangnya upaya untuk memperbaiki situasi itu," kata dia.

"Sekarang, jika Biden tidak datang, berarti AS membiarkan ASEAN berjalan sendirian dan juga membiarkan China memimpin. Karena jika Biden datang, maka dia bisa mencegah China menciptakan inisiatif yang tidak perlu."