The 2026 men's Tour de France route
The 2026 men's Tour de France route

Cycling - Tour de France - 2026 Presentation - Paris, France - October 23, 2025 General view of the Tour de France logo announcing Barcelona as the start of the race for stage 1 on 2026 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cycling - Tour de France - 2026 Presentation - Paris, France - October 23, 2025 Tour de France general director Christian Prudhomme and director of the Tour de France Femmes, Marion Rousse during the presentation REUTERS/Gonzalo Fuentes
Cycling - Tour de France - 2026 Presentation - Paris, France - October 23, 2025 Tour de France general director Christian Prudhomme and director of the Tour de France Femmes, Marion Rousse during the presentation REUTERS/Gonzalo Fuentes
23 Oct 2025 06:30PM (Updated: 23 Oct 2025 07:35PM)
PARIS :The route for the 2026 men's Tour de France, which will start from Barcelona on July 4, was unveiled by the race's organisers on Thursday.

July 4 – Stage 1 – Barcelona to Barcelona, 19 km (team time trial)July 5 – Stage 2 – Tarragona to Barcelona, 182 kmJuly 6 – Stage 3 – Granollers to Les Angles, 196 kmJuly 7 – Stage 4 – Carcassonne to Foix, 182 kmJuly 8 – Stage 5 – Lannemezan to Pau, 158 kmJuly 9 – Stage 6 – Pau to Gavarnie-Gedre, 186 kmJuly 10 – Stage 7 – Hagetmau to Bordeaux, 175 kmJuly 11 – Stage 8 – Perigueux to Bergerac, 182 kmJuly 12 – Stage 9 – Malemort to Ussel, 185 kmJuly 13 – Rest day – Cantal

July 14 – Stage 10 – Aurillac to Le Lioran, 167 kmJuly 15 – Stage 11 – Vichy to Nevers, 161 kmJuly 16 – Stage 12 – Circuit Nevers Magny-Cours to Chalon-sur-Saone, 181 kmJuly 17 – Stage 13 – Dole to Belfort, 205 kmJuly 18 – Stage 14 – Mulhouse to Le Markstein Fellering, 155 kmJuly 19 – Stage 15 – Champagnole to Plateau de Solaison, 184 kmJuly 20 – Rest day – Haute-Savoie

July 21 – Stage 16 – Evian-les-Bains to Thonon-les-Bains, 26 km (individual time trial)July 22 – Stage 17 – Chambery to Voiron, 175 kmJuly 23 – Stage 18 – Voiron to Orcieres-Merlette, 185 kmJuly 24 – Stage 19 – Gap to Alpe d’Huez, 128 kmJuly 25 – Stage 20 – Le Bourg-d’Oisans to Alpe d’Huez, 171 kmJuly 26 – Stage 21 – Thoiry to Paris Champs-Elysees, 130 km

Source: Reuters
