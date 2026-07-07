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Sport

Alvarez starts as Argentina make three changes for Egypt clash
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Sport

Alvarez starts as Argentina make three changes for Egypt clash

Alvarez starts as Argentina make three changes for Egypt clash
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 29, 2026 Argentina's Julian Alvarez during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff
Alvarez starts as Argentina make three changes for Egypt clash
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Kennesaw State University, Kennesaw, Georgia, U.S. - July 6, 2026 Argentina's Lionel Messi and Leandro Paredes during training REUTERS/Amanda Perobelli
Alvarez starts as Argentina make three changes for Egypt clash
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Kennesaw State University, Kennesaw, Georgia, U.S. - July 6, 2026 Argentina's Lionel Messi and Leandro Paredes during training REUTERS/Amanda Perobelli
Alvarez starts as Argentina make three changes for Egypt clash
Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Kyle Field Stadium, College Station, Texas, U.S. - June 5, 2026 Argentina's Nicolas Tagliafico during training IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker
07 Jul 2026 10:55PM
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ATLANTA, July 7 : Argentina coach Lionel Scaloni made three changes to his side for Tuesday's World Cup round-of-16 match against Egypt, replacing striker Lautaro Martinez with Julian Alvarez in the starting lineup.

• Left back Nicolas Tagliafico and midfielder Leandro Paredes start, replacing Facundo Medina and Thiago Almada.

• Egypt coach Hossam Hassan makes two changes, bringing in forward Haissem Hassan and midfielder Mohanad Lashin for Omar Marmoush and Hamdy Fathy.

• Argentina defeated Cape Verde 3-2 in extra time to reach the round of 16, while Egypt beat Australia 4-2 in a penalty shootout following a 1-1 draw.

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• The winners will face Switzerland or Colombia, who play later on Tuesday, in the quarter-finals.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez.

Egypt: Mostafa Shoubir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Karim Hafez; Mohanad Lashin, Emam Ashour, Marawan Attia, Mostafa Zico; Mohamed Salah, Haissem Hassan.

Source: Reuters
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