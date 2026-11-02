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List of Formula One world champions
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Sport

List of Formula One world champions

List of Formula One world champions
Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - November 1, 2026 Mercedes' Andrea Kimi Antonelli celebrates after becoming the 2026 Formula One World Champion REUTERS/Raquel Cunha
List of Formula One world champions
FILE PHOTO: Red Bull Formula One driver Sebastian Vettel of Germany bows down in front of his car after winning the Indian F1 Grand Prix at the Buddh International Circuit in Greater Noida, on the outskirts of New Delhi, October 27, 2013. Vettel became Formula One's youngest four-time world champion after winning the Indian Grand Prix for Red Bull. Red Bull also took the constructors' championship for the fourth year in a row. REUTERS/Adnan Abidi/File Photo
List of Formula One world champions
FILE PHOTO: McLaren Formula One champion Lewis Hamilton of Britain reacts as he arrives at the team headquarters in Woking in southern England November 5, 2008. REUTERS/Toby Melville/File Photo
02 Nov 2026 07:06AM
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Nov 1 : List of Formula One world champions after Mercedes' Kimi Antonelli won his first title in Mexico City on Sunday:

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2026 - Kimi Antonelli (Italy), Mercedes 

2025 - Lando Norris (Britain), McLaren

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2024 - Max Verstappen (Netherlands), Red Bull

2023 - Verstappen, Red Bull

2022 - Verstappen, Red Bull

2021 - Verstappen, Red Bull

2020 - Lewis Hamilton (Britain) Mercedes

2019 - Hamilton, Mercedes

2018 - Hamilton, Mercedes

2017 - Hamilton, Mercedes

2016 - Nico Rosberg (Germany) Mercedes

2015 - Hamilton, Mercedes

2014 - Hamilton, Mercedes

2013 - Sebastian Vettel (Germany) Red Bull

2012 - Vettel, Red Bull

2011 - Vettel, Red Bull

2010 - Vettel, Red Bull

2009 - Jenson Button (Britain) Brawn

2008 - Hamilton, McLaren

2007 - Kimi Raikkonen (Finland) Ferrari

2006 - Fernando Alonso (Spain) Renault

2005 - Alonso, Renault

2004 - Michael Schumacher (Germany) Ferrari

2003 - Schumacher, Ferrari

2002 - Schumacher, Ferrari

2001 - Schumacher, Ferrari

2000 - Schumacher, Ferrari

1999 - Mika Hakkinen (Finland) McLaren

1998 - Hakkinen, McLaren

1997 - Jacques Villeneuve (Canada) Williams

1996 - Damon Hill (Britain) Williams

1995 - Schumacher, Benetton

1994 - Schumacher, Benetton

1993 - Alain Prost (France) Williams

1992 - Nigel Mansell (Britain) Williams

1991 - Ayrton Senna (Brazil) McLaren

1990 - Senna, McLaren

1989 - Prost, McLaren

1988 - Senna, McLaren

1987 - Nelson Piquet (Brazil) Williams

1986 - Prost, McLaren

1985 - Prost, McLaren

1984 - Niki Lauda (Austria) McLaren

1983 - Piquet, Brabham

1982 - Keke Rosberg (Finland) Williams

1981 - Piquet, Brabham

1980 - Alan Jones (Australia) Williams

1979 - Jody Scheckter (South Africa) Ferrari

1978 - Mario Andretti (U.S.) Lotus

1977 - Lauda, Ferrari

1976 - James Hunt (Britain) McLaren

1975 - Lauda, Ferrari

1974 - Emerson Fittipaldi (Brazil) McLaren

1973 - Jackie Stewart (Britain) Tyrrell

1972 - Fittipaldi, Lotus

1971 - Stewart, Tyrrell

1970 - Jochen Rindt (Austria) Lotus

1969 - Stewart, Matra

1968 - Graham Hill (Britain) Lotus

1967 - Denny Hulme (New Zealand) Brabham

1966 - Jack Brabham (Australia) Brabham

1965 - Jim Clark (Britain) Lotus

1964 - John Surtees (Britain) Ferrari

1963 - Clark, Lotus

1962 - Hill, BRM

1961 - Phil Hill (U.S.) Ferrari

1960 - Brabham, Cooper

1959 - Brabham, Cooper

1958 - Mike Hawthorn (Britain) Ferrari

1957 - Juan Manuel Fangio (Argentina) Maserati

1956 - Fangio, Lancia/Ferrari

1955 - Fangio, Mercedes

1954 - Fangio, Mercedes/Maserati

1953 - Alberto Ascari (Italy) Ferrari

1952 - Ascari, Ferrari

1951 - Fangio, Alfa Romeo

1950 - Giuseppe Farina (Italy) Alfa Romeo

- - - -

Multiple champions:

7 - Schumacher, Hamilton

5 - Fangio

4 - Prost, Vettel, Verstappen

3 - Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna

2 - Alonso, Ascari, Clark, Fittipaldi, Hakkinen, Graham    Hill.

Drivers by country:

11- Britain

3 - Brazil, Finland, Germany, Italy

2- Australia, Austria, United States

Source: Reuters
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