LONDON :Following is the list of Rugby Championship winners after South Africa won the title for the sixth time on Saturday.
The competition started in 1996 as the Tri Nations Series.
TRI-NATIONS SERIES
YEAR CHAMPIONS
1996 New Zealand
1997 New Zealand
1998 South Africa
1999 New Zealand
2000 Australia
2001 Australia
2002 New Zealand
2003 New Zealand
2004 South Africa
2005 New Zealand
2006 New Zealand
2007 New Zealand
2008 New Zealand
2009 South Africa
2010 New Zealand
2011 Australia
RUGBY CHAMPIONSHIP
YEAR CHAMPIONS
2012 New Zealand
2013 New Zealand
2014 New Zealand
2015 Australia
2016 New Zealand
2017 New Zealand
2018 New Zealand
2019 South Africa
2020* New Zealand
2021 New Zealand
2022 New Zealand
2023 New Zealand
2024 South Africa
2025 South Africa
* South Africa did not compete in the 2020 Championship due to travel restrictions during the COVID-19 pandemic.
RUGBY CHAMPIONSHIP TITLES BY COUNTRY
New Zealand - 20
South Africa - 6
Australia - 4
Argentina - 0
