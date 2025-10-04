Logo
List of Rugby Championship winners
Rugby - Rugby Championship - Argentina v South Africa - Allianz Stadium, Twickenham, London, Britain - October 4, 2025 South Africa's Siya Kolisi holds up the trophy after winning the match Action Images via Reuters/Paul Childs

04 Oct 2025 11:17PM
LONDON :Following is the list of Rugby Championship winners after South Africa won the title for the sixth time on Saturday.

The competition started in 1996 as the Tri Nations Series.

TRI-NATIONS SERIES

YEAR CHAMPIONS

1996 New Zealand

1997 New Zealand

1998 South Africa

1999 New Zealand

2000 Australia

2001 Australia

2002 New Zealand

2003 New Zealand

2004 South Africa

2005 New Zealand

2006 New Zealand

2007 New Zealand

2008 New Zealand

2009 South Africa

2010 New Zealand

2011 Australia

RUGBY CHAMPIONSHIP

YEAR CHAMPIONS

2012 New Zealand

2013 New Zealand

2014 New Zealand

2015 Australia

2016 New Zealand

2017 New Zealand

2018 New Zealand

2019 South Africa

2020* New Zealand

2021 New Zealand

2022 New Zealand

2023 New Zealand

2024 South Africa

2025 South Africa

* South Africa did not compete in the 2020 Championship due to travel restrictions during the COVID-19 pandemic.

RUGBY CHAMPIONSHIP TITLES BY COUNTRY

New Zealand - 20

South Africa - 6

Australia - 4

Argentina - 0

(Compiled by Rohith Nair in Bengaluru;)

Source: Reuters
