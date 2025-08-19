Logo
Messi leads Argentina's revamped squad for Venezuela and Ecuador qualifiers
FILE PHOTO: Aug 16, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) reacts against Los Angeles Galaxy during the second half at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group G - Manchester City v Al Ain - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 22, 2025 Manchester City's Claudio Echeverri in action with Al Ain's Amadou Niang REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA Club World Cup - Group A - FC Porto v Al Ahly - MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 23, 2025 FC Porto's Alan Varela in action with Al Ahly's Wessam Abou Ali IMAGN IMAGES via Reuters/Mark Smith/File Photo
FILE PHOTO: Soccer Football - Real Madrid Unveil Franco Mastantuono - Ciudad Real Madrid, Valdebebas, Madrid, Spain - August 14, 2025 New Real Madrid signing Franco Mastantuono during the presentation REUTERS/Violeta Santos Moura/File Photo
19 Aug 2025 01:30AM
BUENOS AIRES :Argentina's national team unveiled a revamped 31-man squad on Monday, led by Lionel Messi, for the South American qualifiers against Venezuela and Ecuador for the 2026 World Cup.

Alongside captain Messi, the squad features several young Argentine talents, including Manchester City striker Claudio Echeverri, Porto midfielder Alan Varela, and recent Real Madrid signing Franco Mastantuono.

Coach Lionel Scaloni also called up striker Jose Manuel Lopez from Brazilian club Palmeiras for the first time.

Argentina will play Venezuela at the Monumental Stadium in Buenos Aires on  September 4, before traveling to Guayaquil to play Ecuador five days later.

Having already qualified for the World Cup, the "Albiceleste" lead the qualifiers with 35 points, 10 points ahead of Ecuador in second place and Brazil in third.

Argentina squad:

Goalkeepers: Emiliano Martinez, Walter Benitez and Geronimo Rulli

Defenders: Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuna, Julio Soler and Facundo Medina

Midfielders: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolas Paz, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, and Valentin Carboni

Forwards: Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Angel Correa, Julián Alvarez, Nicolas Gonzalez, Lionel Messi, Lautaro Martinez and Jose Manuel Lopez

(Report by Ramiro Scandolo, edited by Javier Leira. Writing by Angelica Medina)

Source: Reuters
