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Citigroup expands cross-border instant payments to partner banks

Citigroup expands cross-border instant payments to partner banks

FILE PHOTO: Citi Bank logo appears in this illustration taken December 1, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

09 Jul 2026 07:33PM (Updated: 09 Jul 2026 07:40PM)
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NEW YORK, July 9 : Citigroup said it completed its first instant international payment in dollars with a partner bank, Thailand's Siam Commercial Bank. 

• Phillip Securities Thailand, a client of SCB, made an instant transfer of funds in dollars from a Citigroup account in the UK to a Siam Commercial Bank account in Thailand during the U.S. July 4 holiday weekend, Citigroup said in a statement.

• SCB is among the 300 banks integrated with Citi's international instant payments network that serves multinational clients at Citi's Services division.

• Citi's Head of Payments Debopama Sen said she sees rising client interest in instant international transfers between accounts in different banks.

• Instant international transfers within Citigroup accounts held by companies amount to $1 billion daily.

Source: Reuters
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