Di balik kecanduan boba milk tea, ada gangguan mental yang harus ditangani

Namun, cara mengatasi stres seperti itu bisa berujung masalah. "Ketika perilaku adiktif, seperti kecanduan milk tea, digunakan sebagai cara meredam perasaan, maka tanpa disadari ketergantungan terhadap kebiasaan ini akan semakin kuat. Akibatnya, kebiasaan ini dapat menghambat pengembangan strategi pengaturan emosi yang efektif, sehingga berpotensi mengakibatkan masalah kesehatan mental yang parah," ujar peneliti.

"Mengingat fakta bahwa kesepian menjadi pemicu masalah kesehatan mental seseorang, termasuk depresi, pemikiran dan kecenderungan bunuh diri, maka kecanduan milk tea mungkin berfungsi sebagai strategi seseorang untuk menghindar dari upaya menyingkirkan perasaan negatif yang dialami."

TANDA-TANDA KECANDUAN MILK TEA

Dalam penelitian di Beijing, hampir setengah remaja China yang disurvei mengaku meminum setidaknya satu cangkir milk tea per minggu, 2,6 persen lainnya minum empat sampai enam cangkir per minggu, sementara 20,6 persen meminum dua sampai tiga cangkir per minggu. Lantas, bagaimana konsumsi milk tea yang bisa disebut kecanduan?

Menurut penelitian tahun 2013 berjudul "Asosiasi Psikiatri Amerika: Panduan Diagnosa dan Statistik Gangguan Mental", kriteria konsumsi milk tea yang disebut kecanduan di antaranya: