Ketika keselamatan jadi taruhan, siap beli power bank yang lebih mahal?

“Kami ambil botol plastik untuk diubah jadi bahan yang lebih berharga daripada botol plastik itu sendiri,” ujar Jason Lim, wakil kepala divisi bahan lunak di Institute of Materials Research and Engineering (IMRE) di Agency for Science, Technology and Research.

Saat ini, elektrolit dalam baterai ion litium umumnya berbentuk cair, namun kedua ilmuwan ini berhasil menciptakan elektrolit polimer padat dari plastik polietilena tereftalat (PET).

Elektrolit cair mengandung karbonat yang “sangat mudah terbakar.” “Elektrolit kami … tidak mengandung karbonat,” ujar Derrick Fam, wakil kepala IMRE untuk komposit polimer. “(Jadi) tidak semudah itu terbakar.”

Lagi pula, elektrolit cair dibuat dari “bahan yang cukup mahal,” imbuhnya, sedangkan ongkos plastik botol “sangat kecil.” Oleh karenanya, produk potensial mereka ini “bisa jauh lebih murah.”